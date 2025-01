Cohabitation, bien-être... Lyon interroge la place des chiens en ville

Une consultation a été lancée par la Ville pour interroger les Lyonnais sur leur rapport à la place des chiens au quotidien dans l'espace public.

La Ville de Lyon a lancé jeudi 23 janvier une consultation citoyenne sur la place des chiens en ville. À travers un questionnaire interrogeant le regard des citoyens sur l'animal, le comportement des maîtres, ou encore les nuisances associées, la municipalité souhaite "mieux comprendre les besoins des personnes avec des chiens (...) tout en tenant compte des attentes et perceptions des autres usagères et usagers".

"La place des chiens en ville est de mieux en mieux considérée à Lyon et nous pouvons tous et toutes nous en réjouir. Des aires d’ébats canines de qualité vont notamment être en travaux prochainement Place du Bachut (Lyon 8e) ou déjà livrée montée de l’Observance (Lyon 9e). Ce questionnaire va nous permettre de continuer à intégrer pleinement les chiens dans l’espace urbain", indique Gautier Chapuis, adjoint au maire de Lyon délégué à la Végétalisation, la Biodiversité, la Condition Animale et l’Alimentation.

"Les réponses collectées feront l’objet d’un traitement statistique pour guider la mise en œuvre d’actions concrètes et adaptées. En complément, une enquête interne est menée auprès des agents d’entretien des parcs, jardins et espaces végétalisés de la Ville afin de recueillir leur expertise sur le terrain et enrichir les données collectées", précise la Ville de Lyon.