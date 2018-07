Jour du dépassement : une action dans un Carrefour prévue à Lyon

Pour protester contre l'obsolescence programmée et pour mettre en lumière la surexploitation des ressources sur Terre une action aura lieu mercredi dans un magasin Carrefour à Lyon.

Une action dans une grande surface Carrefour aura lieu à Lyon ce mercredi à l’initiative des activistes des Amis de la Terre et d’Action Non-Violente COP21. À l’occasion du “Jour du dépassement”, journée symbolisant le franchissement du seuil au-delà duquel l’humanité consomme plus de ressources naturelles que la planète n’est capable d’en renouveler, les deux associations souhaitent mettre “un coup de projecteur sur l'épuisement des ressources et l'obsolescence programmée”, confie un activiste à Lyon Capitale.

“L’information sur la disponibilité des pièces détachées n’est pas systématiquement accessible, ils misent sur des produits d’entrée de gamme qui ont moins de pièces détachées, moins de 5 % des produits vendus ont des garanties commerciales gratuites de plus de deux ans”, dénoncent les deux associations qui partout en France vont viser des magasins Carrefour et Leclerc. Ils appellent par ailleurs les deux enseignes “à prendre des engagements concrets en faveur de la réparation et de la réparabilité : vente de produits plus réparables, fin du matraquage marketing sur la consommation, stratégie de sortie de l’obsolescence programmée.”

Chaque année depuis les années 80, le Global Footprint Network fixe la date du Jour de Dépassement des ressources de la planète et celui-ci avance inexorablement. Cette année, il aura lieu le 1er août contre le 3 août l'an passé. Il y a 20 ans ce jour tombait le 30 septembre et n'avait lieu que le 24 septembre en 2917.