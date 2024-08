Jeux Olympiques de Paris 2024 : les Lyonnais à suivre ce vendredi

Mélina Robert-Michon a été désignée porte drapeau de la délégation française pour les JO de Paris 2024. (Photo by Laurent Lairys / Laurent Lairys / DPPI via AFP)

Sept athlètes de la région lyonnaise vont défendre leur place en plongeon, voile, athlétisme, basket et football ce vendredi 2 août.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont débuté avec succès vendredi 26 juillet. Et parmi les 571 athlètes de la délégation française, ils sont près de 40 à venir de Lyon ou à être affiliés à un club de la région lyonnaise. Pour ce septième jour de compétition, sept d'entre eux vont concourir en plongeon, voile, athlétisme, basket et football.

Pour rappel, plusieurs autres lyonnais jouaient ce jeudi. Les avironniers Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont ainsi obtenu la 8e place du classement de deux de couple hommes. En basket, les bleues ont battu le Nigéria 75-54 et se sont qualifiées pour les quarts de finale.

Les très attendues épreuves d'athlétisme débutent

La lanceuse de disques Mélina Robert-Michon, licenciée au Lyon Athlétisme, va participer à 44 ans à ses septièmes Jeux olympiques. Une performance unique pour un athlète français. Elle jouera ainsi les qualifications de lancer de disque femmes en groupe A à 18h55.

Les Lyonnais Jules Bouyer et Alexis Jandard composent le binôme français en plongeon synchronisé à trois mètres. Ils doivent plonger à six reprises ce matin pour tenter de remporter l'or. Le deuxième s'est notamment fait connaitre pour avoir glissé de son plongeoir lors de l’inauguration de la piscine olympique devant le Président de la République.

En voile, l'étudiante de l'INSA Louise Cervera continue de porter les couleurs de Lyon. À bord de son dériveur solitaire, elle est arrivée première à la course 1 des phases de qualifications ce jeudi. Et l'athlète participe aujourd'hui aux courses 2, 3 et 4 à Marseille, où elle tentera de remporter des points pour accéder à la course pour la médaille.

Côté basket, le joueur de l'ASVEL Nando de Collo affrontera l'Allemagne à 21 heures aux côtés des Bleus. Ce dernier match des phases préliminaires déterminera ainsi la place de l'équipe de France au sein du groupe B.

Pour finir, le match de football France-Argentine aura également lieu ce soir à 21 heures. Les joueurs de l'OL Alexandre Lacazette et Rayan Cherki tenteront d'accéder aux demi-finales avec leurs coéquipiers.

