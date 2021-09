Jean Castex, le Premier Ministre, est à Lyon ce lundi

Le Premier Ministre, Jean Castex, est attendu à Lyon ce lundi afin de clôturer le Conseil National de l'Industrie mais aussi de rencontrer un certain nombre d’acteurs du secteur industriel français à l’occasion du salon Global Industrie.

Pour sa 3e édition, ce grand rendez-vous de l’industrie française est placé "sous le signe de la relance, dans un contexte économique, sanitaire et politique qui rend plus que jamais essentiel le rayonnement des savoir-faire français dans le monde", expliquent les organisateurs. Cette année, ces derniers attendent "plusieurs dizaines de milliers d’exposants et de visiteurs", du 6 au 9 septembre.

Après son déplacement sur le lieu du salon, le Premier ministre prendra la direction de l’Isère où il doit présider une réunion de travail avec les services de l’État "sur le déploiement du plan de relance en région Auvergne-Rhône-Alpes". Avant de se déplacer sur la plateforme de Roussillon, située dans la vallée de la Chimie. Il y visitera le laboratoire de l'entreprise Seqens et le site de l'entreprise GIE Osiris.