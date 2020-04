Isère : le fils de l'homme retrouvé éventré, placé en garde à vue

Il s'agit du principal suspect dans l'enquête sur le meurtre de son père, retrouvé une flèche dans la tête mercredi près de Grenoble.

Un homme de 47 ans a été placé en garde à vue ce jeudi. Il est le principal suspect dans le meurtre de son père âgé de 81 ans, dont le corps éventré et une flèche dans la tête, a été retrouvé mercredi près de Grenoble. Selon une source proche du dossier, citée par l'AFP, les faits se sont déroulés mercredi après-midi vers 17h. Soit six heures avant que ses proches ne donnent l'alerte. Le fils avait repris l'entreprise familiale de nettoyage. Sa voiture a été retrouvée accidentée et vide jeudi matin. Finalement, le suspect a été retrouvé alors qu'il venait de tenter de se suicider en se jetant dans la rivière Isère, indique l'agence de presse. Il va désormais être entendu en garde à vue par la police judiciaire de Grenoble.