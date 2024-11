Le président de la Métropole de Grenoble, Christophe Ferrari, a reçu deux labels récompensant les politiques climatiques et environnementales mises en place à l'échelle métropolitaine.

C'est à l'occasion du congrès des maires, du 19 au 21 novembre, que Christophe Ferrari, maire du Pont-de-Claix (Isère) et président de Grenoble Alpes Métropole, a reçu les deux labels remportés par sa métropole. Le premier, le label "Climat Air Energie", obtenu avec 5 étoiles - soit le meilleur score possible -, évalue notamment la planification territoriale, la mobilité ou encore l'organisation interne. Par ailleurs, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a salué "l'engagement exemplaire" de la Métropole, selon un communiqué de Grenoble Alpes Métropole.

"Cette belle récompense et ce score de première métropole de France ne sont pas des fins en soi mais il est clair que cela vient nous encourager et nous pousser à continuer. Fin 2024, notre Métropole fait figure d’exemple, tant mieux parce que certains disent parfois qu’on prend du retard alors que c’est faux, la preuve", réagit Christophe Ferrari dans le communiqué.

Quant au deuxième label remporté, "Economie circulaire" (avec 3 étoiles), il évalue les actions déployées autour de piliers comme l'approvisionnement durable, l'écoconception, la consommation responsable ou encore le recyclage. Seules quatre autres collectivités ont obtenu une note aussi haute : Toulouse, Poitiers, Amiens et Est Ensemble (au sein du Grand Paris).

