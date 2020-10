Isère : ils occupent un terrain depuis 6 ans, évacuation en cours ce mardi de la Zad de Roybon

La gendarmerie procède ce mardi matin à l'évacuation de la Zad de Roybon (Isère), toujours occupée par des militants malgré l'abandon cet été du projet touristique de Center Parcs par Pierre et Vacances.

Depuis 2014, des zadistes occupent la maison forestière de la Marquise, à Roybon, dans l'Isère, pour protester contre un projet touristique de Center Parcs par Pierre et Vacances. Un projet soutenu notamment par les collectivités locales.

Le projet a été abandonné début juillet 2020 par Pierre et Vacances mais des militants sont restés. "En application de décisions de justice, les forces de l’ordre en appui des huissiers et accompagnées des services de secours procèdent à l’évacuation des terrains occupés et à leur remise dans leur état originel", explique la préfecture de l'Isère dans un communiqué.

Une ordonnance d’expulsion a été sollicitée par les différents propriétaires (État et propriétaires privés) "à l’encontre des occupants sans droits ni titre du site de Roybon", poursuit la préfecture de l'Isère.