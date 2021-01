Isère : ils braquent un Intermarché armés de bombes lacrymogènes

À l’est de Lyon, l’Intermarché de Villette-d’Anthon s’est fait braquer ce samedi par trois individus cagoulés et armé de bombes lacrymogènes.

Un peu avant sa fermeture, à 19h30, l’Intermarché de Villette-d’Anthon, en Isère, à la frontière avec le Rhône, s’est fait braquer par trois personnes. Cagoulés, dotés de bombes lacrymogènes, ces derniers ont réclamé le contenu des caisses et du coffre-fort du magasin avant de repartir en voiture, rapporte le Dauphiné Libéré.

Prévenue, la gendarmerie n’est pas parvenue à rattraper les braqueurs. La police technique et scientifique a effectué des prélèvements et les enquêteurs ont interrogé les employés et clients du magasin, dans la soirée. La brigade de recherches de Bourgoin-Jallieu a la charge de l’enquête.