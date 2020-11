Isère : déversement chimique dans une rivière, 3500 truites retrouvées mortes

3500 truites ont été retrouvées mortes après un déversement chimique accidentel d'une usine dans une rivière de l'Isère.

"Nous avons récupéré depuis mardi 205 kilos de truites et truitelles, cela représente 3512 poissons. On les a comptés et pesés", a regretté vendredi Michel Quichante, président de l'association de pêche de Rives, en Isère, dans des propos relayés par Radio Scoop.

Après la rupture d'une canalisation lors d'une livraison dans une usine, la rivière "la Fure" a reçu près de 700 litres de produit. "5 km (des 25 km du cours d'eau) ont été très touchés, 90 à 100 % des poissons y sont morts", a ajouté le président de l'association.