Isère : "des choses hallucinantes", les stations de ski prises d'assaut

Du monde, beaucoup de monde dans les stations de ski près de Grenoble ce week-end. "On n’avait jamais vu ça", selon un directeur de station. "J’ai vu des choses hallucinantes", écrit un maire. Entre colère, amertume, résignation et abandon.

Les remontées mécaniques sont fermées. Mais cela n'a pas empêché un record de fréquentation dans plusieurs stations vers Grenoble dimanche. Dans des proportions hallucinantes selon plusieurs acteurs locaux.

"C’est de la folie" a expliqué Didier Bic, le directeur de la station du col de Porte, dans les colonnes du Dauphiné Libéré. "On n’avait jamais vu ça. Dimanche dernier, c’était déjà hallucinant, les gens stationnaient non-stop jusqu’au stade de biathlon (situé un kilomètre plus bas). Et là, alors que la météo est moins bonne, il y en a de partout ».

Le maire de Lans-en-Vercors, Michaël Kraemer, a lui écrit un long message sur Facebook, entre colère, amertume, résignation et abandon… "La montagne a été prise d’assaut cet été, nous avions tiré les sonnettes d’alarme, concernant des populations qui découvraient la montagne sans en connaitre les codes. Les enseignements n’ont semble-t-il pas été retenus, on retrouve des familles en baskets, descendant en luge sur les pistes d’alpin, quid du risque de la traumatologie ?", explique-t-il notamment.