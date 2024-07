Bilan des festivités du 14 juillet dans la métropole de Lyon : six interpellations, quatre policiers blessés et une cinquantaine de voitures brulées.

Les services de la préfecture du Rhône ne communiquent pas sur le nombre de véhicules incendiés, mais se félicitent d'une nuit sans heurts majeurs, dans la lignée des années précédentes. "Nous sommes sur une tendance équivalente à plus faible que l'année 2022", précision donnée à Lyon Capitale.

Pour assurer le bon déroulement des festivités de la fête nationale, pour lequel des dizaines de milliers de visiteurs s'étaient rendus Lyon samedi et dès le début de soirée de dimanche pour assister au traditionnel feu d'artifice, les services de l'Etat avait déployé un impressionnant dispositif : 400 policiers, dont deux CRS et la CRS 83 - une unité “nouvelle génération” pour lutter contre les violences urbaines, 300 gendarmes et autant de sapeurs-pompiers avec deux casernes déportées. Des brigades nautiques des sapeurs-pompiers et de la police nationale étaient également à pied d'oeuvre sur la Saône, sans compter les effectifs de la police municipale en renfort.

Entre 40 et 50 voitures brulées à Lyon : "Le bruit de fond habituel d'un 14 juillet"

Le bilan est de six interpellations lors de ces festivités, plutôt positif compte tenu des dizaines de milliers de personnes dans les rues à Lyon, notamment dimanche soir. Quatre policiers ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

Le rituel festif des voitures brûlées pour le 14 juillet - manière un peu singulière de faire la fête - dans certains quartiers de Lyon et de la métropole, ne s'est pas démenti cette année 2024. Selon nos informations, il y aurait eu entre 40 et 50 voitures brulées dans la métropole. "Le bruit de fond habituel d'un 14 juillet" indique une source à Lyon Capitale.