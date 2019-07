Interdictions, périmètre : quelle sécurité à Lyon pour Sénégal-Algérie ?

Les services de l'État ont annoncé des moyens renforcés à Lyon ce vendredi pour le match Sénégal-Algérie. De nombreuses rues vont être interdites et un important dispositif policier va être déployé dès l'après-midi à Lyon.

La préfecture du Rhône a pris plusieurs mesures pour sécuriser le centre-ville de Lyon ce vendredi , à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Sénégal et l'Algérie (21h, TMC). Plusieurs rues seront limitées, voire interdites à la circulation dès 13 heures. La circulation sera donc très perturbée dans les secteurs de la place Gabriel Péri (Lyon 7) et de la place Bellecour (Lyon 2). Outre les axes qui seront interdits à la circulation (quai Victor Augagneur, cours Gambetta (de l’avenue Jean Jaurès au quai Victor Augagneur), pont de la Guillotière, rue de la Barre, pourtours de la Place Bellecour, rue Édouard Herriot et rue de Brest (de la place Bellecour jusqu’à la rue Grenette)). Des dispositifs anti-béliers seront disposés dès 13h dans les rues donnant accès au secteur Gabriel Péri. Il est donc recommandé aux automobilistes d’éviter les secteurs de la place Bellecour et de la place Gabriel Péri dès 13h ce vendredi.

En terme d'effectif, 600 policiers vont être déployés dans Lyon et certaines villes autour, ainsi qu'un camion lanceur d'eau.

Enfin, à partir de ce vendredi et jusqu'à samedi matin, la consommation en réunion d’alcool sur la voie publique sera interdite, la vente d’alcool à emporter sera interdite, la vente ainsi que la détention et l’usage de pétards, feux d’artifice et fusées sur la voie publique seront interdits et la détention, le transport et la vente de carburant en récipients portables seront interdits, sauf situation d’usage dûment justifiée.