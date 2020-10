Inondations : l'Ain, l'Isère et la Drôme en alerte orange, comme le Rhône

La région est touchée par de fortes pluies ce vendredi. Ainsi, plusieurs départements de la région sont en alerte orange pluie-inondation, comme le Rhône, l'Isère, l'Ain et la Drôme.

Prudence et vigilance dans la région. Il pleut beaucoup ce vendredi. Plusieurs départements de la région ont été placés, par Météo France, en alerte orange "pluie-inondation".

Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de l'Isère mais aussi de la Drôme et de l'Ardèche.

"D'ici la fin d'après-midi, les pluies gardent un caractère orageux sur la Drôme et l'Ardèche, avec de fortes intensités de précipitations (30 à 50 mm/h possible) et des rafales de vent de 80 à 100 km/h en plaine. Sur l'épisode, on attend des cumuls de 50 à 80 mm en général, localement 80 à 120 mm sur ces deux départements", explique Météo France.

"Plus au nord, sur le Rhône, l'Ain, l'Isère et en partie sur l'est de la Loire, les pluies perdent le caractère orageux, mais restent soutenues d'ici le début de nuit prochaine, avec des cumuls attendus sur l'épisode de 50 à 80 mm (en 12 heures)", poursuit Météo France.