Immobilier : Et si vous achetiez un parking à Lyon ?

Silencieusement, le marché des parkings lyonnais prend son envol, dopé par les politiques publiques réduisant les places de stationnement pour les voitures.

Les places de stationnement se font rares à Lyon. Or ce qui est rare est cher et ce ne sont pas les investisseurs qui diront le contraire. Pour contexte, depuis l’arrivée des écologistes en 2020 à la tête de la Ville de Lyon et de sa Métropole, plusieurs mesures ont durci les règles concernant les parkings. Nombreux sont les arrondissements à avoir vu croître les zones payantes de leur territoire. C’est le cas du 1er, mais aussi des 3e, 4e, 7e, et 9e arrondissements de Lyon.



Une affaire intéressante aussi au regard des rendements locatifs annuels qui oscillent entre 5 et 6 % du prix de l’achat selon les arrondissements



Une politique qui vise à chasser les voitures dormantes et à favoriser la rotation afin de faciliter la recherche de places. Pour rappel, dépasser le temps imparti sur un emplacement peut coûter jusqu’à 60 euros sur les principaux boulevards lyonnais et la Presqu’île. Et 35 euros dans les autres zones de la ville.