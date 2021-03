Immobilier dans la métropole de Lyon : les prix toujours plus hauts en 2020

Retrouvez les prix de l'immobilier arrondissement par arrondissement à Lyon et dans plusieurs villes de la métropole lyonnaise.

Les notaires du Rhône ont publié ce jeudi leur bilan annuel de l’immobilier dans le département et la métropole de Lyon. D'après leurs données, la crise du Covid-19 a entraîné une baisse de 14 % en un an. Un volume de ventes qui a notamment eu un impact sur les cessions de terrains à bâtir (-20 %), celles d’appartements neufs (-18 %) et, dans une moindre mesure, celles d’appartements anciens(-13 %) et de maisons anciennes (-11 %). La baisse a surtout été très forte lors du 1er trimestre de l’année 2020 avant de remonter au fil des mois pour retrouver un volume “presque” normal en fin d’année.

Dans ce contexte, les chiffres de l'immobilier ont bondi durant l'année passée malgré la crise. Retrouvez toutes les données ci-dessous. Pour allez plus loin, cliquez ici et ici.

Prix de l’immobilier dans le Rhône by Lyon Capitale on Scribd