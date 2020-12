Immobilier dans la métropole de Lyon : en plein boom, Villeurbanne veut conserver son identité

Historiquement ouvrière, la ville de Villeurbanne voit actuellement le prix de ses logements s’envoler. Bien desservie par les transports en commun et dotée d’importantes réserves foncières, la commune attire les habitants et les promoteurs qui en font une place de choix dans la métropole de Lyon.

C’est la petite sœur lyonnaise que l’on oublie parfois. Un 10e arrondissement pour certains. “Vu la taille de la ville, c’est même les 10e et 11e”, s’amuse un agent immobilier. Les acheteurs, eux, ont arrêté de la snober. Villeurbanne a le vent en poupe. L’immobilier de la ville de 150 000 habitants ne cesse de grimper. +12,8 % (3 430 €/m2) en un an pour les appartements anciens (4 940 €/m2), +3,6 % pour le neuf (4 940 €/m2) et +18,1 % pour les maisons anciennes. Une progression plus forte que Lyon et ses +10,7 % (4 650 €/m2) en un an.