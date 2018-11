Il y a 54 ans : la piste de ski de Lyon ouvrait ses portes

29 novembre 1964 : les Lyonnais découvrent pour la première fois la piste de ski de la Sarra. Il y a 54 ans, Lyon était une station de ski.

Ancien résistant, adjoint aux sports à la ville de Lyon de 1959 à 1977, Tony Bertrand est mort le 29 juin 2018 à l'âge de 105 ans. À chaque fois que Lyon Capitale a eu la chance de le rencontrer, l'esprit taquin, il n'hésitait pas à raconter ce moment d'histoire lyonnaise où la ville est devenue une station de Ski. En 1963, alors que les grands travaux lancés par le maire Louis Pradel métamorphosent la Cité, son adjoint aux sports Tony Bertrand découvre un revêtement synthétique bleu qui permet de skier sans neige. Il va proposer à Louis Pradel de transformer les pentes de la Sarra en piste de ski de 300 mètres de long sur 30 mètres de large.

Le projet est inauguré le 29 novembre 1964, il y a exactement 54 ans. Tout est pensé pour faire de Lyon une station de ski, à 280 mètres d'altitude. Un télésiège permet aux skieurs de remonter, des éclairages sont là pour faciliter la pratique la nuit et des moniteurs mobilisés enseignent les bases. Néanmoins, le fameux revêtement posé au sol comporte de nombreux trous, et chaque chute pour tourner au drame, les doigts ayant la fâcheuse tendance de rester coincés à l'intérieur. Par ailleurs, le plastique qui le compose se dégrade rapidement. Le revêtement est changé en 1973 pour être remplacé par un modèle blanc comme neige. La station est néanmoins fermée en 1975. Il faudra attendre 1991 pour que le revêtement et le télésiège soient retirés. Néanmoins, lors de chaque grosse chute de neige, il y a toujours un Lyonnais ou deux pour prendre une luge, skis ou snowboard pour aller s'amuser sur les pentes de la ville et rendre hommage, parfois sans le savoir, à l'idée de Tony Bertrand.