Il y a 20 ans : Machine à sous estivales

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale : Alors que la fin de l'été 1998 approchait à grands pas, c'était l'occasion de retracer les différents genres musicaux qui nous on fait vibrer tout au long de l'été.

Il vous reste 91 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Tous les ans durant l'été, c'est la même musique, et sans jeu de mot. On a l'habitude de profiter de cette variété musicale ambiante pour danser, chanter, se reposer et autre. La chance dans tout ça, c'est que tout le monde y trouve son compte : variété, rap, dance et sons plus exotiques défilent inlassablement sur les platines des DJ. L'occasion chaque été de dresser une liste de meilleurs tubs qui nous ont fait vibrer sous le soleil des mois de juillet et août.