Hémon : "Collomb n'a pas peur du climat, mais des sondages à Lyon"

Lors de sa première conférence de presse à l'hôtel de ville de Lyon avec David Kimelfeld et Georges Képénékian, Gérard Collomb est revenu sur les attentes des citoyens en matière de réchauffement climatique. Pour Pierre Hémon, d'Europe Écologie - Les Verts : "Ce qui fait peur à Collomb, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est la hausse des Verts dans les sondages".

Gérard Collomb est de retour à Lyon et il a choisi de s'emparer de la question du réchauffement climatique. Lors de sa première conférence de presse à l'hôtel de ville, en présence de David Kimelfeld et de Georges Képénékian, l'ancien ministre de l'Intérieur a évoqué les deux marches pour le climat, expliquant : "J'ai vu les deux manifestations qui avaient eu lieu à Lyon. Certes, il y a eu des débordements inadmissibles, mais derrière ça il y a des vrais problèmes qui se posent" (lire notre article sur ces débordements impossible à retrouver). Pour Pierre Hémon, conseiller à la métropole de Lyon Europe Écologie - Les Verts, "les débordements inadmissibles, c'est la Société Générale qui investit encore dans les énergies fossiles, c'est quand on est ministre de l'Intérieur et qu'on ne défend pas les 80 kilomètres heures. Ça, c'est des débordements, pas des manifestants qui avaient les mains couvertes de peinture à l'eau rouge lors de la marche pour le climat".

Pierre Hémon voit une tendance se dessiner à Lyon : "Collomb va peindre en vert sa campagne, il va essayer de nous faire croire que l'Anneau des sciences c'est écolo, mais ce qui fait peur à Collomb, ce n'est pas réchauffement climatique ou le rapport du GIEC, c'est la hausse des Verts dans les sondages dont celui publié par Lyon Capitale". Dans ce dernier, les Verts sont crédités de 16 % (voir ici). Le nouveau discours de Gérard Collomb changera-t-il la donne en 2020 ? "Les citoyens sauront reconnaître l'original à la copie", lance Pierre Hémon.