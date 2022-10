Haute-Savoie : le festival Toquicimes honore la cuisine de montagne

La 5è édition du festival Toquicimes revient à Megève jusqu'au dimanche 23 octobre. Dédié à la cuisine de montagne, l'événement est parrainé par le pâtissier Pierre Hermé.

L'édition 2022, qui a démarré le 20 octobre à Megève, est cette fois-ci dédiée à la pâtisserie. Parrainé par le pâtissier-chocolatier Pierre Hermé, et présidé par Emmanuel Renaut et Guillaume Gomez, ce festival gastronomique de prestige revient pour une 5è édition ponctuée de nombreuses animations : ateliers et masterclass, formations thématiques, librairie et projection de films culinaires, déjeuner dans le village, street food...

Samedi jusqu'à 20 h, un marché des producteurs locaux propose vente et dégustation de spécialités typiques. En parallèle, des présentations de métiers de bouche sont animées par le centre de formation Campus de Groisy pour faire découvrir l'activité de boulanger, pâtissier, boucher, glacier, sommelier, chocolatier, etc.

Jusqu'à 18 h, l'animation "Les Minis Toqués" propose une dînette géante dans les halles du festival. A 16 h, la masterclass thématique "Le Comté au fil du temps, Mûre, Génépi et Aspérule Odorante" sera animée par le chef Jurassien Tom Meyer (1 étoile Michelin) pour faire découvrir l'une de ses recettes, emblématique et identitaire. Elle sera suivie à 17h30 d'une conférence "Comment l'image a-t-elle bouleversé notre regard sur les gâteaux ?" axée notamment sur la photographie culinaire, en présence de Pierre Hermé et du photographe Patrick Rougereau.

Quelle est la meilleure fondue de Megève ?

Comme le festival est traditionnellement dédié à la cuisine de montagne, le concours de la meilleure fondue de Megève est également organisé cette année. Huit restaurants finalistes se disputent le titre 2022 pour ce concours, dont la finale se tiendra dimanche, de 10 h à 12 h, avec une remise des prix dans la foulée.

En juillet, Lyon Capitale avait rencontré Pierre Hermé à l'occasion du 13e championnat du monde de pâté en croûte à Lyon qu'il présidait. A Megève, c'est le concours du meilleur pâté en croûte de montagne qui se tiendra dimanche, de 16h30 à 18h15, pour lequel se disputent 12 finalistes, sous la présidence de Christophe Marguin, président des Toques Blanches Lyonnaises.