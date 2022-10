La Métropole signe un accord-cadre avec les Hospices civils de Lyon

Les Hospices Civils de Lyon et la Métropole ont signé, le 21 octobre, un accord-cadre visant à "accélérer l'innovation en santé".

La signature d’un accord de partenariat pluriannuel entre la Métropole de Lyon et les Hospices civils de Lyon (HCL) s'est faite ce 21 octobre. "Elle entérine les relations entre les deux institutions et définit les futurs axes de collaboration, pour, d’une part, faire face aux enjeux environnementaux et sociétaux, et, d’autre part, adresser les sujets de santé de manière plus globale, dans une approche préventive et de parcours, dans laquelle la recherche et l’innovation en santé occupent une place stratégique", indique un communiqué diffusé par les signataires le 21 octobre.

Conclu pour six ans, cet accord-cadre met en avant cinq thématiques à prioriser, communes aux deux signataires : parcours de santé, responsabilité populationnelle et réponse aux besoins spécifiques ; innovation en santé ; données et système d'information ; foncier et logement ; transition environnementale. Le premier comité de pilotage se tiendra en février 2023.

Un appel à projets dédié au handicap

Dans le cadre de cet accord, les HCL et la Métropole de Lyon lancent la deuxième édition de leur appel à projets PAIR (Parcours de soins, hAndicap, Innovation, paRtenariat patient.), d'abord lancé en 2021 et financé à hauteur de 60 000 euros pour "faire émerger des solutions innovantes et participatives qui facilitent le parcours hospitalier de la personne vivant avec un handicap, par des méthodes valorisant le partenariat patient et incluant les aidants". Innovateurs, entreprises, associations œuvrant dans le champ du handicap, associations de patients, aidants et cliniciens sont invités à participer.

En juillet dernier, les HCL signaient un partenariat avec la Croix-Rouge, pour permettre aux chirurgiens d'opérer dans les blocs de l'établissement privé.