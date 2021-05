Haute-Savoie : la station de ski de La Clusaz ouvre symboliquement pour la Pentecôte

La saison de ski est terminée, mais le déconfinement amorcé le 19 mai autorise les stations à rouvrir leurs domaines. Pour marquer le coup, la station de La Clusaz a décidé d’ouvrir symboliquement quelques pistes les 23 et 24 mai.

Outre la réouverture des terrasses et des espaces culturels, le 19 mai a également marqué la fin de l’obligation de fermeture pour les domaines skiables français. Malgré un enneigement important pour un mois de mai en Haute-Savoie, la saison est trop avancée pour que les professionnels du secteur puissent relancer l’activité. Toutefois, la station de ski de La Clusaz a décidé de faire plaisir aux skieurs en ouvrant partiellement son domaine pendant deux jours.

Cette ouverture symbolique, les 23 et 24 mai, permettra à 2000 personnes de profiter de quelques descentes, facilitées par l'utilisation des télésièges. Trois remontées mécaniques seront ouvertes gratuitement sur le secteur de la Balme, dont le point le plus haut atteint 2400 mètres. Un protocole sanitaire a dû être mis en place afin de garantir la sécurité des pratiquants. Ainsi, les remontées mécaniques ne pourront fonctionner qu’à 50 % de leur capacité et seulement 1000 skieurs seront autorisés par jour sur le domaine.

Un accès au domaine sur réservation

Bien que gratuit, durant ces deux jours, l’accès au secteur de la Balme ne pourra s’effectuer que sous réservation, et il n’y a malheureusement plus de place disponible. Les 2000 forfaits proposés par la station se sont écoulés en seulement quelques minutes. « Nous savions qu’avec une telle opération, nous allions générer des heureux, mais aussi quelques frustrations. Nous sommes déçus de ne pas pouvoir tous vous recevoir, mais la règle c’est la règle… 1000 personnes par jour et pas une de plus », précise l’office du tourisme.

Lire aussi : 4 morts dans la région cette semaine : attention aux avalanches ce week-end