Des travaux d'aménagement estimés à 50 millions d'euros devraient être engagés entre les communes de La Balme-de-Sillingy et d'Épagny-Metz-Tessy, en Haute-Savoie, fin 2026.

Un projet d'envergure pour la Haute-Savoie. D'ici fin 2026, le département espère lancer son projet d'aménagement pour sécuriser et fluidifier la circulation sur la route départementale 1508 entre les communes de La Balme-de-Sillingy et d'Épagny-Metz-Tessy, au nord d'Annecy. Encore au stade des études, ce projet est estimé à 50 millions d'euros et prévoit un réaménagement important de l'axe.

Les sections concernées par les futurs travaux ont été divisées en plusieurs parties. D'abord au niveau de la Croix Blanche, de l'axe Croix Blanche - giratoire de la RD 17 et de l'axe suivant jusqu'au giratoire Seyssolaz. Ce dernier sera ensuite concerné par une session de travaux estimée à 2,7 millions d'euros, avec notamment la création d'un passage inférieur pour les modes doux. La montée de Chaumontet, la création de son futur giratoire (20,5 millions d'euros) et la ligne droite du Grand-Epagny seront aussi concernés par le projet.

De manière générale, le projet d'aménagement prévoit la sécurisation des débouchés par la création de carrefours giratoires, la réalisation de passages à faune et de voies réservées aux bus ou encore des élargissements de voies.