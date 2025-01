Halles Paul Bocuse à Lyon : les candidatures pour les trois derniers emplacements sont ouvertes

Quelques jours après l'annonce des 54 nouveaux commerçants des Halles Paul Bocuse à Lyon, un appel à la manifestation est relancé afin de trouver les futurs occupants des trois lots restants.

Le 14 janvier dernier, les concessions des Halles de Lyon Paul-Bocuse ont été renouvelées. Si 46 commerçants sur 54 restent installés au sein du lieu mythique, cinq seront remplacés dès le début de l'année 2026

Pour les trois restants, ni les commerçants actuels, ni la concurrence n'a déposé de candidature. Les trois lots vacants sont donc de nouveau mis en concurrence depuis le 20 janvier.

La Ville de Lyon a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour ces lots, abritant actuellement : Chez Mr Paul Van Cappel (traiteur fabricant de spécialités artisanales autour du foie gras), Cerise et Création (créateur de salade, panier fruités et tartes) et Petrossian (épicerie fine). Ouvertes aux commerçants de produits alimentaires à l’exception des activités de restauration, les candidatures sont à déposer avant le 17 février à midi. Pour rappel, le commerçant retenu devra verser une redevance d'occupation à la ville, en échange de ce droit d'exploiter le site. Le prix du loyer s'élève à 104 €/m2/an, tandis que celui des charges est fixé à 260 €/m2/an.

