Grève TCL Lyon : quelles perturbations ce 27 novembre pour les métros ?

Après une journée de lundi marquée par une forte baisse des perturbations sur le réseau métro de Lyon, qu'en est-il de ce mardi 27 novembre ?

Les perturbations sur le réseau métro à Lyon suite à une grève des régulateurs continuent, mais sont moins importantes. Ainsi, comme lundi, seule la ligne D sera impactée et sur une période limitée. Les régulateurs sont toujours en grève, débrayant trois fois par jour : entre 6h et 7h, 17h et 18h, 23h et 00h. Cependant, l'organisation permet de maintenir le réseau.

Ainsi :