Grève TCL Lyon : les métros circuleront tous ce mardi en fin de journée

Quelques changements sont à noter ce mardi 20 novembre sur le réseau métro de Lyon. Les régulateurs sont toujours en grève, mais les métros circuleront normalement sur certains créneaux horaires.

Pour la neuvième journée consécutive, les régulateurs des métros de Lyon continuent leur grève. Néanmoins, toutes les lignes de métros et funiculaires circuleront en fin de journée, sans aucune perturbation.

Ce soir, on reste en terrain connu avec une ligne A qui ne fonctionnera plus à partir de 22h10. Une ligne B coupée à 21h15, en raison de travaux, mais avec des bus relais. La ligne C sera à l'arrêt à 22h15, tout comme la D, à la même heure. Le funiculaire F1 ne circulera plus dès 22h36.