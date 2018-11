Grève TCL à Lyon : quels métros ne circuleront pas et à quelles heures ?

Le réseau TCL à Lyon est touché par un mouvement social ce lundi 12 novembre. Certains métros ne circuleront pas durant certaines heures. Quelles lignes seront concernées, durant quels créneaux ?

Les lignes de métro à Lyon seront impactées par un mouvement social ce lundi 12 novembre. Les régulateurs ont choisi de débrayer durant plusieurs créneaux horaires pour protester contre une future organisation qui n'a pas encore été actée (lire ici).

Dès lors, ce lundi matin, l'ensemble des métros et funiculaires circuleront normalement.

En fin de journée, A et B circuleront normalement. La ligne C ne circulera pas de 18h30 à 20h15. La ligne D sera coupée de 18h40 à 20h15 (des bus relais seront mis en place entre Vaise et Grange Blanche). Les deux funiculaires seront également à l'arrêt de 18h50 à 20h15.

Ce soir, le réseau sera particulièrement perturbé puisque toutes les lignes s'arrêteront plus tôt. La ligne A ne circulera plus à partir de 21h55, la B, dès 21h15 (à cause de travaux qui étaient déjà prévus). La C sera à l'arrêt dès 22h15, la D ne circulera plus à partir de 22h15. Enfin, le funiculaire F1 s'arrêtera à 22h36.