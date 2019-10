Grève SNCF : pas de train Ouigo samedi à Lyon, le trafic encore perturbé

Suite à une grève SNCF, tous les trains Ouigo sont annulés ce samedi 19 octobre à Lyon. La circulation des TER et autres TGV reste perturbé.

C’est le premier jour des vacances de la Toussaint pour les écoliers. Et le trafic SNCF est perturbé ce samedi. La SNCF a notamment annoncé qu’aucun train Ouigo ne circulera ce samedi. A Lyon comme dans le reste de la France.

Vendredi, déjà, les trains circulaient au compte-goutte et de nombreux TER ont été annulés. Pour les trains OuiGo, la SNCF indique que les clients seront automatiquement remboursés d’ici le mercredi 23 octobre.

La SNCF dénonce une grève irrégulière

Le personnel a fait valoir son droit de retrait après une collision entre un TER et un convoi exceptionnel à Saint-Pierre-sur-Vence dans les Ardennes ce mercredi. Onze personnes ont été légèrement blessées. Le conducteur du train, également touché et seul à bord, s'est assuré que le protocole était respecté après l'accident. Pour les organisations syndicales, cet accident est la goutte d'eau qui montrerait qu'il est nécessaire d'avoir toujours des contrôleurs à bord, "les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour les usagers et cheminots".

Vendredi après-midi, la SNCF avait appelé à la reprise d'un service normal soulignant que "cette grève sans préavis est totalement irrégulière".

En raison d’une grève sans préavis, les circulations ferroviaires sont perturbées depuis le vendredi 18 octobre. ℹ️ Samedi 19 octobre : tous les trains OUIGO sont annulés pour cette journée.

Vous serez automatiquement remboursé d’ici le mercredi 23 octobre — OUIGO (@ouigoSNCF) October 19, 2019

Lire aussi : Lyon : la SNCF dévoile une fresque de 412 mètres de long (timelapse vidéo)