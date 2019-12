Grève du 5 décembre à Lyon : bon jour pour se déplacer à vélo ?

Journée de grève contre la réforme des retraites ce 5 décembre à Lyon, mais aussi début de la Fête des Lumières. Les déplacements en train, bus TCL et voiture seront directement impactés. C'est sans doute le bon jour pour essayer le vélo, quelques initiatives vont se mettre en place à cette occasion.

Il y a ceux qui voudront se rendre sur le cortège pour manifester contre la réforme des retraites, d'autres, aller au travail ou tout simplement se déplacer dans Lyon : ce 5 décembre sera marqué par une grève, mais aussi le début de la Fête des Lumières. Le trafic SNCF sera lourdement impacté par le mouvement social (lire ici), tandis que plusieurs lignes de bus TCL ne circuleront pas ou verront leur fréquence limitée (lire ici). La réduction des transports en commun devrait avoir une conséquence directe sur le trafic routier et ce jeudi 5 décembre pourrait être marqué par la congestion.

Enfin, c'est également la première journée de la Fête des Lumières, avec la mise en place de conditions de circulation et d'un périmètre fermé (lire ici). Dans ce contexte, l'une de meilleures manières pour se déplacer à Lyon et autour, sans craindre les perturbations, restera incontestablement le vélo.

Bien s'équiper, bien s'entourer

Plusieurs choix possibles pour sa monture : aller vérifier un vieux vélo à la cave, ressortir celui que l'on utilise que les week-ends ou se tourner vers les Vélo'v qui ne devraient pas manquer de rencontrer le succès. Le plus important reste de s'assurer que tout fonctionne bien : éclairages avant et arrière obligatoires la nuit (les journées sont courtes), freins, gonflages des pneus, cadenas...

Comme souvent (lire ici), les cyclistes ne croiseront pas la pluie ce jeudi et pourront même profiter de la légendaire brume lyonnaise. Les températures seront fraîches avec un début de journée à - 2 degrés, mais rien qui ne se gère pas avec une bonne veste, des gants, et un bonnet (et pour ceux qui le souhaite, un casque).

Pour ceux qui ne souhaitent pas rouler seuls ou se lancer sans quelqu'un pour les accompagner, le collectif Valve organisera un "Valvobus", un cortège à vélo qui partira à 8h20 de la mairie d'Oullins pour remonter jusqu'au Parc de la Tête d'or (avec l'itinéraire suivant : Grande Rue d'Oullins, rue du Président Édouard Herriot, chemin du Pras, Pont de la Mulatière, Berges du Rhône).

Au guidon, pas de téléphone portable, ni de casque audio sur les oreilles, les policiers verbalisent depuis juin et l'amende s'élève à 135 euros par infraction. Il est possible de passer même lorsque le feu est rouge à certains carrefours, uniquement si un panneau M12 est présent.

Quelques limites à prendre en compte

Quelques limites seront néanmoins à prendre en compte à cause du contexte de la Fête des Lumières. Le périmètre de la Presqu'île sera interdit à tous les véhicules dès 18 heures, y compris pour les cyclistes. De 18 heures à 19 heures, il est toujours possible d'échanger avec les vigiles qui garderont les accès, sans garantie de pouvoir entrer ou sortir. Dès lors, mieux vaut partir du point de vue que vous ne pourrez pas rouler dans l'ensemble des périmètres et que dans tous les cas, ces zones sont à éviter.

Enfin, pour préparer son trajet, il est possible de faire quelques repérages d'itinéraires avec l'application Geovelo. Pour le reste de la ville, cela devrait bien mieux rouler sur les pistes cyclables que sur les routes.