Plusieurs tramways sont perturbés ce mardi matin à Lyon, à cause de la grève des taxis ainsi que par des manifestations des lycéens.

Ce mardi matin, entre les bouchons classiques, les bus bloqués par les taxis, et maintenant les tramways perturbés par les manifestations des lycéens et étudiantes, les meilleurs modes de transport restent le métro, la marche à pied et le vélo.

Ainsi, à cause de manifestations, le tram T2 ne circule plus entre Parc Technologique et Saint-Priest Bel-air.

Le tram T3 circule uniquement entre Meyzieu Panettes et Vaulx en Velin les Panettes, es stations de La Soie à Part-Dieu ne sont plus desservies.

Le tram T4 circule en deux parties, entre Hôpital Feyzin Vénissieux et Maurice Thorez, puis entre Gare de Vénissieux et la Doua Gaston Berger.

Le tram T5 circule uniquement de Grange Blanche à Porte des Alpes.