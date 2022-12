Grève des médecins : un rassemblement organisé à Lyon 

Un rassemblement des médecins généralistes est organisé ce jeudi 1er décembre à Lyon pour demander une revalorisation du prix de la consultation. Près de 50 à 60% des cabinets devraient fermer leurs portes aujourd’hui et demain.

Pour la première fois depuis la loi Touraine de 2015 sur la généralisation du tiers payant, tous les syndicats de médecins libéraux manifestent leur "ras-le-bol" général en cette fin de semaine. À l’appel du collectif Médecin pour demain, qui regroupe plusieurs milliers de professionnels de santé sur le réseau social Facebook, les médecins généralistes devraient manifester ce jeudi et vendredi partout en France.

À Lyon, un rassemblement est organisé cet après-midi de 14 à 16 heures devant la CPAM à la Part-Dieu pour demander notamment une hausse du prix de la consultation. Les médecins souhaitent que celle-ci passe de 25 à 50 €, alors que la moyenne européenne se situe autour de 46 €. "Nos honoraires n'augmentent pas. À terme, on n'arrive plus à suivre l'inflation et l'augmentation de nos charges. Nous devons donc réduire nos temps de consultations, calculer les soins que nous offrons", déclare le docteur Christelle Audigier, à l’origine du mouvement qui pourrait entraîner la fermeture de 50 à 60% des cabinets en cette fin de semaine.

