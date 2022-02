L'intersyndicale TCL est vent debout contre le projet d'allotissement dans les TCL et a lancé un appel à la grève pour la journée du mercredi 9 février. La grève est très suivie. Il n'y aura notamment pas de métro D de la journée mercredi, ni de métro C, ni de T1, de T5 ou encore de T7. Le réseau fonctionnera seulement entre 6h30 et 19h30.

La grève contre le projet d'allotissement dans les TCL est très suivie à Lyon ce mercredi 9 février.

Selon nos informations,

le réseau TCL ne fonctionnera mercredi que de 6h30 à 19h30. Aucun bus, aucun tram, aucun métro après 19h30.

pas de métro D de la journée

pas de métro C de la journée

pas de tram T1

pas de tram T5

pas de tram T7

de nombreuses lignes de bus très perturbées, certaines ne fonctionneront pas

les lignes T2, T4 et T6 très perturbées

Plus d'informations à suivre

Pourquoi cette grève ?

L'ensemble des syndicats dans les TCL sont furieux contre le projet d'allotissement. Pour résumer, depuis 1993, et au moins jusqu'à mi-2024, le Sytral délègue à un seul et même opérateur l’exploitation de tout le réseau TCL, à travers une délégation de service public (DSP). Cet opérateur, c'est Keolis. Keolis Lyon, une entreprise privée de 4500 personnes.



Pour le prochain appel d'offres, le Sytral souhaite ouvrir la possibilité à un projet d'allotissement (le fait de grouper des "marchandises" en lots), un projet qui pourrait répartir les modes de transports selon plusieurs lots (par exemple un lot "métro", un lot "bus" etc..) avec ainsi l'arrivée possible de plusieurs opérateurs selon le mode de transport (métros, bus, trams etc...). "La réflexion sur l’opportunité d’un allotissement pour le réseau TCL se traduira par une décision lors du conseil d’administration du 10 mars prochain (en 2022)", explique le Sytral.



Un socle social proposé par le Sytral... mais

L'intersyndicale TCL est vent debout contre ce projet d'allotissement. "On est contre l'allotissement, complètement contre. On ne voit pas pourquoi on allotirait un réseau historique comme les TCL, pour ne rien gagner", explique notamment la CGT. Face aux (vives) inquiétudes, le Sytral, présidé par l'écologiste Bruno Bernard, également président de la Métropole de Lyon, a réagi et "entend proposer une réponse à la hauteur des enjeux : un socle social qui garantira à tous les salariés la continuité de tous leurs acquis et droits sociaux". "Les élus du SYTRAL sont déterminés à protéger les salariés du réseau face à toute remise en question de leurs droits", ajoute le Sytral. Bruno Bernard, le président du Sytral et de la Métropole de Lyon, ajoute que "dans le cadre du futur appel d’offre, la concurrence doit s’exercer mais elle ne se fera pas au détriment des salariés. Les rémunérations, acquis, usages doivent être garantis".

Le socle social ? "On n'y croit absolument pas" ? souligne la CGT TCL. "Juridiquement, je ne vois pas comment ils vont faire pour imposer ça aux entreprises repreneuses. Il n'y a absolument rien dans les textes qui promet ce genre de chose. Ca n'existe pas dans les textes", ajoutent-t-ils, déplorant "un discours très joli, un discours politicien. Nous, on ne peut pas se contenter de ça". La grève sera donc très suivie mercredi.

