Grenoble : un cabinet d’avocat visé par une fusillade

Deux hommes masqués ont tiré sur le cabinet d’un avocat grenoblois ce jeudi soir.

Ce jeudi soir, aux alentours de 21h, le cabinet d’avocat de Maître Arnaud Lévy-Soussan, en pein centre-ville, a été le théâtre d’une fusillade. Selon Le Dauphiné Libéré, deux hommes masqués se sont approchés en scooter du 21 avenue Alsace-Lorraine, avant de faire feu en direction du premier étage de l’immeuble, où se situe le cabinet de l’avocat. Absent, il n’a pas été blessé, et les habitants des appartements voisins ont également été épargnés. Le quartier est encore sous le choc, alors que des balles gros calibres traversaient les fenêtres et impactaient la façade. Toujours selon Le Dauphiné Libéré, l’avocat sortait d’un procès à huis-clos où il assistait la partie-civile. La police tente actuellement d’établir un lien entre ce procès et l’attaque qui visait indéniablement l’avocat.