Grand Lyon : où et quand ouvriront les déchèteries mobiles ?

Pour lutter contre les dépôts sauvages, neuf déchèteries mobiles ouvriront à Lyon et Villeurbanne pour les particuliers en plus des 19 déchèteries fixes du territoire.

Le service de déchèteries mobiles va faire son retour à la rentrée dans six arrondissements de Lyon et à Villeurbanne. Ces déchèteries mobiles seront installées dans des lieux précis et fixes, le même jour de chaque mois et avec des horaires identiques. Elles ne seront accessibles qu'aux particuliers. Les professionnels seront eux interdits ainsi que les véhicules et remorques de grand gabarit assimilés à du véhicule utilitaire ou professionnel.

L'objectif du Grand Lyon est de faire diminuer les dépôts sauvages. Chaque année près de 8 000 tonnes de dépôts sauvages sont ramassées pour un coût de plus de 8 millions d’euros par an pour la collectivité.

Les déchets acceptés : Métaux, bois, cartons, meubles (matelas, canapés, tables, chaises, meubles de cuisine…), les encombrants (moquettes, vitres, miroirs, polystyrènes, plastiques…) et les petits appareils électriques (micro-ondes, cafetières, fers à repasser, câbles, téléphones portables, imprimantes, unités centrales…).

Les déchets refusés : Déchets verts, gravats et déchets de chantiers, déchets dangereux (produits phytosanitaires, solvants, peintures, néons, piles et batteries, radiographies, huiles de friture, huiles de vidange…), gros appareils électriques et électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, lave-linge, écrans, tablettes, ordinateurs portables…)

Les déchèteries mobiles

Lyon 1er : place Gabriel Rambaud. 2e vendredi du mois (14h-20h). 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre 2019. 14 février, 13 mars, 10 avril, 29 mai et 12 juin 2020.

Lyon 3e : place Bahadourian. 1er samedi du mois (10h-16h). 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre 2019. 1er février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin 2020.

Lyon 4e : place du Commandant Arnaud. 3e mercredi du mois (14h-20h). 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2019. 19 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin 2020.

Lyon 6e : place du marché Tête d’Or. 1er mercredi du mois (14h30-20h). 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2019. 5 février, 27 mars, 24 avril, 22 mai et 23 juin 2020.

Lyon 7e : place du Prado. 4e samedi du mois (14h-20h). 28 septembre, 26 octobre, 23 novembre et 28 décembre 2019. 22 février, 28 mars, 25 avril, 23 mai et 27 juin 2020.

Lyon 8e (Lumière) : place Ambroise Courtois. 3e vendredi du mois (14h-20h). 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre et 20 décembre 2019. 21 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai et 19 juin 2020.

Villeurbanne (Wilson) : place Wilson. 2e samedi du mois (10h à 16h). 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2019. 8 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin 2020.

Villeurbanne (Gratte Ciel) : place Chanoine Boursier. 2e mercredi du mois (14h à 20h). 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2019. 12 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai et 10 juin 2020.

Villeurbanne : place des Passementiers. 4e vendredi du mois (14h à 20h). 27 septembre, 25 octobre, 22 novembre et 27 décembre 2019. 28 février, 27 mars, 24 avril, 22 mai et 26 juin 2020.