Quatre mineurs, impliqués dans une altercation qui avait déclenché des violences urbaines à Givors dans la nuit de samedi à dimanche, seront jugés en juillet prochain.

Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs véhicules de la police municipale ont été incendiés à Givors. Ces violences urbaines avaient été déclenchées à la suite de cinq interpellations de mineurs un peu plus tôt dans la journée de samedi.

Selon les informations de nos confrères du Progrès, quatre de ces cinq mineurs seront jugés en juillet. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'agression d'un jeune homme dans le quartier des Etoiles à Givors. La victime, prise en charge par les policiers, avait ensuite identifié ses agresseurs. Ces derniers avaient été interpellés, ce qui avait déclenché les émeutes dans la ville.

Sur les 5 personnes interpellées, le plus jeune suspect, âgé de 12 ans, a été relâché et mis hors de cause. Les quatre autres seront présentés à un juge pour enfants début juillet.

