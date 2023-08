Chaque année, le mythique Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes (Ain) se prépare à accueillir des artistes de renom, et cette édition ne fait pas exception. Voici le casting des artistes qui seront au Festival du Parc des Oiseaux du 28 août au 11 septembre.

Renaud ouvrira le bal avec deux dates

Le chanteur Renaud, en tournée dans toute la France jusque fin décembre, fera escale dans l'Ain les lundi 28 et mardi 29 août pour ouvrir le bal. Renaud, célèbre chanteur français à la voix rauque et engagée, est reconnu pour sa capacité unique à exprimer les émotions de la vie quotidienne à travers des paroles poignantes et des mélodies intemporelles.

La programmation se poursuivra avec Stephan Eicher le 30 août, suivi par le groupe de variété française Trois Cafés Gourmands le 31 août. Erick Benzi, du spectacle "L'Héritage Goldman", prendra la scène le 1er septembre pour interpréter les plus grands succès du chanteur français. Le 2 septembre, Jenifer, en pleine tournée estivale, se produira devant ses fans locaux. Le 3 septembre, Allain Bougrain & La Chapelle Harmonique offriront un spectacle mêlant musique et engagement pour la biodiversité. Allain Bougrain Dubourg est le Président de la LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Gims & Dadju à Villars-les-Dombes les 5 et 6 septembre

Après une pause le lundi 4 septembre, jour de rentrée scolaire, les frères Gims et Dadju illumineront la scène les 5 et 6 septembre. Benjamin Biolay enflammera le scène le 7 septembre, suivi par le phénomène "Stars 80 encore" le 8 septembre. Samedi 9 septembre, Louis Chedid et Yvan Cassar seront au Parc des Oiseaux et succèderont au groupe brestois Matmatah, qui seront sur scène le dimanche 10 septembre.

En apothéose, le réalisateur emblématique Woody Allen, renommé pour des films tels que "Minuit à Paris" et "Manhattan", ajoutera une note artistique unique en tant que clarinettiste passionné de jazz. Le 11 septembre, il montera sur scène pour clore en beauté ce festival prometteur.