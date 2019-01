Gilets jaunes : les actions prévues à Lyon samedi 19 janvier

De nouvelles actions ont été annoncées pour l’acte X du 19 janvier lors de la troisième assemblée populaire des gilets jaunes de Lyon, qui a eu lieu lundi soir à la Bourse du travail.

Lundi soir a eu lieu la troisième assemblée populaire des gilets jaunes de Lyon, à la Bourse du travail. Comme lors de la précédente édition, des actions en vue du prochain samedi de mobilisation ont été annoncées en fin de réunion. Pour l’acte X du 19 janvier, un premier rassemblement à 10h devant le Crédit mutuel a été voté. Les gilets jaunes entendent protester contre la fermeture de la cagnotte Leetchi (filiale du Crédit mutuel) organisée en faveur de Christophe Dettinger, ex-boxeur devenu célèbre pour avoir frappé deux gendarmes à Paris. Les manifestants doivent ensuite se retrouver à 14h pour le traditionnel départ de Bellecour. Sur facebook, deux événements donnant rendez-vous à cette heure sur la place comptent déjà 217 participants et 1 100 intéressés pour le premier, 483 participants et 2 200 intéressés pour le second. Plutôt que de former un cortège unifié, les gilets jaunes prévoient de se scinder en petits groupes afin de défiler dans la Presqu’île. Ils doivent enfin se rassembler vers 16h rue de la République, une distribution de tracts y étant prévue. À noter que ces propositions d’action ont été votées par l’ensemble des gilets jaunes présents en fin d’assemblée, contrairement à la semaine passée où elles avaient été actées en commission. Peut-être de quoi les graver dans le marbre, alors que les actions annoncées lors de la précédente édition avaient été remaniées par les organisateurs à la veille de l’acte IX du 12 janvier.