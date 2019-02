Gilets jaunes : le trajet de l'opération escargot de dimanche à Lyon

Sur le réseau social Facebook, le groupe des "Gilets jaunes de la périphérie lyonnaise", annonce une opération escargot, dimanche, dans le département du Rhône et sur les axes périphériques de Lyon.

La manifestation du samedi n'est pas encore passée que les Gilets jaunes lyonnais pensent déjà à la suite de leur action. Au programme, une opération escargot sur les routes de la métropole de Lyon, ce dimanche matin. Le trajet ayant été déposé en préfecture, les axes perturbés par le cortège sont d'ores et déjà connus. Les barrières de péages rencontrées sur l'itinéraire seront levées annonce le groupe "Gilets jaunes de la périphérie lyonnaise", à l'initiative de cette action, sur Facebook. Plus de 1000 personnes se disent intéressées par la mobilisation.

Le rendez-vous est fixé à 9h30 au Palais des sports de Gerland, pour un départ à 10h30 en direction du Groupama stadium par le périphérique et l'A46. Le cortège automobile ralliera ensuite le rond-point du Mc Donald's de Beynost, via l'A 42, où il devrait trouver des renforts. Les Gilets jaunes mettront ensuite le cap sur l'A46, en direction de Genay et du rond-point de l’Europe à côté du péage, puis sur l'A466, l'A6, en direction de la porte du Valvert. Le cortège gagnera enfin le tunnel Est-Ouest (Téo) et son péage, traditionnel point de blocage des Gilets jaunes lyonnais.