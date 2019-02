Gilets jaunes : la Presqu'île de Lyon bouclée pour l'acte XIII

Interdiction de vente d'alcool et de détention de pétards, contrôles d'identité sur réquisition du procureur, présence policière renforcée pour préserver les artères commerçantes... Le dispositif de sécurité sera largement renforcé, ce samedi, à Lyon, pour l'acte XIII de la mobilisation des Gilets jaunes.

La Presqu'île mise en quarantaine. Face à l'appel des Gilets jaunes de la région à la convergence à Lyon, la préfecture durcit le ton. Les forces mobiles viendront renforcer celles de la police pour préserver l'hypercentre et ses artères commerçantes, en repoussant les manifestants sur les quais. La consommation de boissons alcoolisées ainsi que le transport et la détention d’alcool sur la voie publique seront interdits sur toute la ville de Lyon entre 11 heures et 20 heures. Pour éviter qu'ils ne servent de projectiles, des éléments du mobilier urbain, comme les poubelles ou les conteneurs à verre, vont être enlevés. "Des contrôles d’identité seront effectués sur réquisition du Procureur de la République", annonce la préfecture. .

"La vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards sur la voie publique, tout comme le transport et la détention de carburant en récipient portable, d’acide, et de tous produits inflammables et chimiques" seront interdit ajoutent les services de l'Etat. "Enfin, le préfet appelle à la responsabilité de tous afin que les manifestations se déroulent dans des conditions optimales de sécurité", écrit la préfecture. Pour s'en assurer, la cellule de pilotage de la préfecture, avec accès au réseau de vidéosurveillance de la ville (lire ici), sera évidemment sur le qui-vive.