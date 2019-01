Gilets Jaunes à Lyon : quelques affrontements place Bellecour

Place Bellecour les esprits s'échauffent en fin de soirée.

Plusieurs Gilets Jaunes ont rejoint la place Bellecour en début de soirée. Les esprits se sont échauffés entre manifestants et forces de l'ordre qui se sont affrontés au cœur de la Presqu'Île. En réponse à des caillassages, les CRS ont utilisé à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes, "pas plus que lors des manifestations précédentes", précise la préfecture. "Ce n'est pas un épisode plus violent. Au total, trois personnes ont été interpellées au cours de la journée", poursuit la préfecture. Les magasins de la rue de la République commencent à fermer leurs grilles rapportent Le Progrès. Place des Jacobins, la tension monte d'un cran avec des affrontements légers. Les forces de l'ordre ont fait usage des gaz lacrymogènes.

A 18h15, quelques Gilets Jaunes tentaient de quitter la place Bellecour pour prendre le métro. L'ambiance était malgré tout plutôt calme sur la place où se côtoyaient des Gilets Jaunes arborant le drapeau français en faveur du Frexit, et d'autres préférant des pancartes L214 ou encore anarchistes. Quelques uns d'entre eux se dirigeaient en direction du Palais de Justice.