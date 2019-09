Gilets jaunes à Lyon : où les manifestations seront-elles interdites ?

Alors qu'un rassemblement national des Gilets jaunes est prévu à Lyon ce 14 septembre, ce ne sont pas moins de trois périmètres où il sera interdit de manifester. Quelles sont les zones concernées ?

Les Gilets jaunes souhaitent organiser un grand rassemblement national à Lyon ce samedi 14 septembre. On ignore encore quelle sera l'ampleur du mouvement qui doit fédérer le sud de la France (une autre manifestation est prévue pour le nord à Nantes). Pour la première fois, la préfecture du Rhône a décidé de mettre en place trois périmètres, dont un gigantesque qui comprend l'ensemble de la Presqu'île. Aucun rassemblement ne sera donc possible à Bellecour, là où les Gilets jaunes avaient l'habitude de se retrouver.

Comme on peut voir sur la carte ci-dessous, il s'agit d'une mesure jamais vue encore à Lyon depuis le début des Gilets jaunes.

Les trois périmètres sont :

"Périmètre 1, dit « Presqu’île », délimité par la rue du Puits Gaillot, la place des Terreaux, la rue d’Algérie, le quai Saint-Vincent, le quai de la Pêcherie, le quai Saint Antoine, le quai des célestins, le quai Tilsitt, le quai du Maréchal Joffre, le quai Rambaud, le quai Perrache, le quai du Docteur Gailleton, le quai Jules Courmont, le quai Jean Moulin"

"Périmètre 2, dit « Part-Dieu », délimité par l’angle de la rue Garibaldi et du cours Lafayette, rue Paul Bert, rue du Lac, rue Desaix, boulevard Marius Vivier-Merle, avenue Georges Pompidou, rue de la Villette et cours Lafayette jusqu’au Rhône, hors quai Sarrail. Ce quai ainsi que la rue Paul Bert sont exclus de ce périmètre."

"Périmètre 3, dit « Vieux-Lyon », délimité par la place de la Commanderie, rue St Georges, rue Caillat, montée du Gourguillon, place de la Trinité, rue Tramassac, rue du Boeuf, montée des Chazeaux, montée St Barthélémy, place Saint-Paul, rue Octavio Mey, quai de Bondy, quai Romain Rolland et quai Fulchiron".

Les passants pourront accéder à ces périmètres, des contrôles de police seront néanmoins effectués à l'intérieur. Le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes a également pris un arrêté interdisant : "la consommation en réunion d’alcool sur la voie publique, la vente, la détention et l’usage de feux d’artifices, fusées et pétards (catégories F2, F3 et T1) ainsi que le transport et la détention de carburant en récipient portable, d’acide et de tous produits inflammables et chimiques".