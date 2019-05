Gilets jaunes à Lyon : le parcours de la manif de samedi connu

Ce 11 mai, une manifestation d’ampleur nationale est attendue à Lyon pour l’acte 26 de la mobilisation des Gilets jaunes. Exceptionnellement, la Préfecture a mis en place 4 périmètres d’interdiction. La manifestation devrait emprunter les 2e, 1e , 3e et 7e arrondissements.

L’acte XXVI s’annonce particulièrement suivi à Lyon (lire ici). Ce 11 mai, Lyon sera le centre de la contestation nationale. Un appel national a été lancé pour "investir la capitale des Gaules" sur plusieurs groupes Facebook très actifs de Gilets jaunes. Des figures des Gilets jaunes, comme Jérôme Rodrigues et Ramous, sont attendus à Lyon.

Le rendez-vous est prévu à la mi-journée place Bellecour, en plein cœur de Lyon. Les manifestants devraient ensuite emprunter les quais du Rhône en direction du nord, puis traverser le fleuve par le pont Morand. Ensuite, ils devraient longer le Rhône de l’autre côté par les quais Sarrail, Augagneur et Bernard puis prendre l’avenue Berthelot jusqu’à la place Jean-Macé.

A Jean-Macé, virage à gauche sur l’avenue Jean-Jaurès puis retour en Presqu’île et à Bellecour par le cours Gambetta et le pont de la Guillotière.

Quatre secteurs de Lyon interdits à la manifestation

Pour faire face à ce samedi particulier, et redouté, à Lyon, la préfecture du Rhône a changé son dispositif. Pas un seul mais quatre secteurs seront concernés par l’interdiction de manifestation. Outre le secteur "habituel" Hôtel de Ville-Bellecour, ceux concernant les quartiers de la Part-Dieu, Victor Hugo-Perrache et du Vieux-Lyon seront interdits aux manifestations. Et ce de 11h à minuit (voir les secteurs interdits ici).

Les secteurs "interdits" sont les plus commerçants de la ville, et les plus fréquentés le samedi à Lyon. L’accès à ces périmètres ne sera pas contrôlé. En revanche, des contrôles seront effectués à l’intérieur de ces périmètres.

