Gilets jaunes à Lyon : 4 interpellations à 17h30

Ce samedi, c’est l’acte XXIV de mobilisation des Gilets jaunes. A Lyon, ils étaient environ 500 cet après-midi à manifester dans les rues. Le rassemblement est parti de la place Charles-Hernu, aux Charpennes. A 17h30, les forces de l’ordre avaient procédé à quatre interpellations.

Pour le 3e samedi consécutif, les manifestations étaient interdites dans une bonne partie nord de la Presqu’île, à Lyon, en gros entre Bellecour et Hôtel de Ville (lire ici).

Ce samedi, le rassemblement est parti de Charpennes, et de la place Charles-Hernu, à Villeurbanne. Environ 500 personnes ont manifesté, sous la pluie, notamment dans les 6e et 3e arrondissements. Il y a eu plusieurs zones de tensions, à la Part-Dieu, mais aussi sur les quais du Rhône, côté 3e et 7e arrondissements.

A 17h30, les forces de l’ordre avaient procédé à quatre interpellations.

Lire aussi : Gilets jaunes à Lyon : "Macron a voulu nous enfumer, il nous a renforcés"