"Gerland Sport Santé, c'est permettre à Monsieur et Madame Tout-le-Monde de faire du sport sous contrôle médical"

Un nouveau centre de sport santé, pluridisciplinaire, et assez unique en son genre, vient d'ouvrir à Lyon Gerland. Les explications sur le plateau de 6 minutes chrono.

2500 mètres carrés flambants neufs au service du sport et de la santé. Le nouveau Gerland Sport Santé a ouvert cet été, à deux pas du Matmut Stadium et du LOU Rugby. Kinés, ostéo, podologues, médecins, radiologues, chirurgiens, une quarantaine de professionnels se mettent en quatre aussi bien pour les athlètes de haut niveau que le grand public sportif amateur.

Un lieu interdisciplinaire et complet (toute la filière est représentée) qui a nécessité un investissement de 12 millions d'euros (dont 2 de matériel médical).

Deux objectifs ont été fixés : "le premier, explique Jean-Philippe Hager, médecin, initiateur du projet (et ancien médecin du Xv de FRance), c'est de répondre à la demande des équipes présentes sur Gerland, c'est-à-dire le LOU, mais aussi le volleyball, l'athlétisme, le ping-pong et tous les autres sports. Le deuxième objectif, c'était de développer un centre de sport-santé, et ça c'est un petit peu une nouveauté sur Lyon. Donc Gerland Sport Santé c'est à la fois le sport de haut niveau mais c'est aussi le sport-santé."

Guillaume Lamy : Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Julien Peillon et Jean-Philippe Hager. Julien Peillon vous êtes ostéopathe. Jean-Philippe Agère vous êtes médecin tous deux spécialisés dans le sport. Si on vous invite en cette rentrée c'est pour parler de Gerland Sports Santé un nouvel établissement de 2500 mètres carrés investissement de 12 millions d'euros qui est un lieu interdisciplinaire autour du sport et de la santé. On connaît le dynamisme de la ville de Lyon en termes de sport mais aussi en termes de santé. Est-ce que finalement, Jean-Philippe Hager, la création de cet établissement c'était de pallier une insuffisance en termes d'offre de santé à Lyon ?

Jean-Philippe Hager : Peut-être pas une insuffisance. C'est surtout une opportunité. Une opportunité qui nous a été offerte par Olivier Ginon et le Club du LOU puisque sur ce très beau plateau de Gerland il y avait la nécessité de faire un centre médical. Dans le développement du centre orthopédique Santy, il était évident que, bien sûr ,on allait être intéressé pour développer ce nouveau centre centre qui a deux objectifs. Le premier, c'est de répondre à la demande des équipes présentes sur Gerland, c'est-à-dire le LOU, bien sûr, mais aussi le volleyball, l'athlétisme, le ping-pong et tous les autres sports.

Le deuxième objectif, c'était de développer un centre de sport-santé et ça c'est un petit peu une nouveauté sur Lyon. Donc Gerland Sport Santé c'est à la fois le sport de haut niveau mais c'est aussi le sport-santé.

Guillaume Lamy : C'est à la fois athlète de haut niveau mais aussi grand public

Jean-Phillipe Hager : Exactement bien sûr.

Guillaume Lamy : Vous parlez de projet commun mais aussi d'éthique commune. On entend quoi par éthique commune ?

Julien Peillon : L'éthique commune ça va être dans notre prise en charge pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va offrir avec les médecins de Santy, les cliniciens du CKS, nos confrères de radiologues une prise en charge la plus globale et la plus précise possible pour les patients. Alors après, comme le disait tout à l'heure, Jean-Pierre, c'est pas la première fois qu'il y a un centre pluridisciplinaire à Lyon.

Guillaume Lamy : Qu'est-ce qui fait la particularité ? Il est expliqué sur le site de Gerland Sport Santé que c'est un lieu un peu unique en France. Qu'est-ce qui fait que c'est nouveau et que c'est unique justement ?

Jean-Philippe Hager : Déjà, premièrement, il y a un ADN scientifique qui a été développé par le centre orthopédique Santy c'est-à-dire qu'aujourd'hui la médecine c'est aussi des publications et le centre orthopédique Santy est vraiment spécialisé. Et ça, c'est vraiment un niveau d'exigence que l'on se met et on souhaite vraiment développer avec les kinés, avec Eden Concept, notre partenaire sur le sport-santé, et nos radiologues cette notion d'évaluation des soins qui sont mis en place. L'autre chose, c'est qu'on a voulu faire du pluridisciplinaire, c'est-à-dire par exemple, on a développé c'est une première un centre sur la prise en charge de la commotion cérébrale; on va développer un centre sur la prise en charge des pathologies féminines, de la sportive, on travaille avec Eden Concept sur la cryothérapie, ça il y a d'autres centres, mais aussi sur l'hypoxie.

Guillaume Lamy : Vous me disiez, en amont de l'émission, qe l'hypoxie il y a très peu, voire pas de salles, en France ?

Jean-Philippe Hager : C'est quasiment unique dans la région et il y en a très peu en France. Donc c'est à la fois pour le développement de l'athlète mais ça peut aussi avoir des indications dans le sport santé pour monsieur Tout-le-monde, dans certaines indications bien ciblées.

Guillaume Lamy : Juste l'hypoxie, peut-être rappelez nous en deux mots à quoi ça sert ?

Jean-Philippe Hager : On met nos athlètes en conditions d'altitude donc, dans ces conditions-là ,on sait qu'on va développer plus de globules rouges. Donc ça a beaucoup d'intérêt à la fois encore une fois chez l'athlète mais peut-être aussi dans certaines pathologies et c'est là-dessus qu'on veut vraiment travailler. Guillaume Lamy : Julien Peillon, sans ce Gerland Sport Santé, vous êtes combien au total ?

Julien Peillon : Alors, pour la partie CKS ,on est quatorze kinés.

Guillaume Lamy : CKS pour Centre de kinés du sport.

Julien Peillon : Oui, pardon. Et un kiné ostéopathe. Après, si on ajoute les médecins, Eden Concept, les radiologues, je pense qu'on arrive à facilement à une trentaine, une quarantaine de travailleurs je pense que t'es gens d'accord Jean-Philippe..

Jean-Philippe Hager : Oui je pense qu'une quarantaine de professionnels de la santé qui travaillent ensemble.

Guillaume Lamy : Donc on répète aussi bien club pour athlète de haut niveau qui est le grand public. J'avais quand même deux petites questions sur l'actualité. Il y avait le très probable disparition des certificats médicaux pour les sportifs. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ?

Jean-Philippe Hager : Alors moi je n'ai pas vraiment d'avis par rapport à ça. Je crois que le ministère nous donne des règles et il faut qu'on les applique. Nous ,aujourd'hui, le développement de sport santé c'est plutôt d'aller vraiment donner une offre à monsieur Tout-le-Monde ou madame-Tout-le-Monde. Typiquement, j'ai pas fait de l'activité sportive pendant très longtemps j'ai une pathologie. Aujourd'hui le sport santé qu'on veut développer c'est de faire un bilan médical à ces personnes-là et leur offrir du sport sur ordonnance ou en tout cas une activité sportive adaptée. Et ça c'est vraiment une cible importante.

Guillaume Lamy : Ce qui leur permet de faire du sport en toute santé...

Jean-Philippe Hager : Exactement, sous contrôle médical.

Guillaume Lamy : Et une petite dernière question parce que vous avez été, Jean-Philippe Hager, médecin du XV de France en 2007....

Jean-Philippe Hager : 2007-2011 jusqu'à la Groupe du Monde en Nouvelle-Zélande.

Guillaume Lamy : Il y a eu beaucoup de blessés dans l'équipe de France qui joue contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y a eu trop de matchs ? Comment vous l'expliquez ?

Jean-Philippe Hager : Je crois qu'il est difficile aujourd'hui de faire un bilan. Une préparation de la Coupe du Monde, c'est un niveau d'exigence très important. On a eu des blessés, en effet. Je crois qu'il faut voir un petit peu dans quel niveau de forme on va être sur la compétition. Surtout, ce qui est très compliqué c'est de gérer un niveau de forme pendant presque deux mois. C'est là qu'on va voir si on a été pertinent ou pas.

Guillaume Lamy Les All Blacks qui sont vers le Gerland Sport Santé.

Jean-Philippe Hager : On est très contents de les accueillir en effet dans Gerland dans le nouveau Ruck Hotel qui est vraiment l'hôtel du LOU. Et on met le centre à leur disposition d'ailleurs s'ils veulent faire de la cryothérapie etc. On est vraiment à leur écoute et c'est vraiment une chance et un honneur pour Gerland et pour la ville de Lyon de les avoir chez nous.

Guillaume Lamy : Pas trop de cryothérapie, on aimerait bien que la France gagne quand même. Si vous voulez plus d'informations en tout cas sur Gerland Sport Santé ça sera évidemment sur www.lyoncapitale.fr. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de 6 minutes chrono. Et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.