Fusillade à Ecully : l'homme aurait été tué à l'arme blanche

L'homme de 32 ans ayant perdu la vie à Ecully ce mardi aurait été tué par une arme blanche.

Ce mardi 3 janvier en fin d'après-midi, une fusillade a éclaté à Ecully dans le quartier des Sources, à deux pas de la Duchère. Un homme, originaire du Kosovo et habitant du quartier du 9e arrondissement de Lyon depuis la fin des années 90 est décédé.

Si les premières informations laissaient penser à un décès par balle lors de la fusillade, nos confrères du Progrès évoquent quant à eux un meurtre par arme blanche.

Une rixe au couteau

Selon le quotidien, la victime de 32 ans aurait perdu la vie lors d'une rixe, à l'issue de laquelle une série de tirs a éclaté. Les investigations conduites par la police judiciaire de Lyon montreraient donc que l'homme n'a pas été victime d'une exécution préméditée.

A ce stade, on ne sait pas encore si les coups de feu tirés l'ont été par un individu ayant pris part à la rixe aux couteaux ou s'il était venu venger l'un des participants.

Pour mémoire, en juin 2022, une fusillade au pied de la barre Sakharov, située non loin de là, avait fait deux victimes de 16 et 20 ans et blessés deux mineurs de 15 et 17 ans. Au mois d'octobre, six suspects potentiellement impliqué dans ce règlement de compte avaient été placés en détention provisoire.

