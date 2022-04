Le Dr Teodor Danaila, neurologue et responsable du centre expert Parkinson des Hospices civils de Lyon (HCL), sur le plateau de 6 minutes chrono en avril 2022.

Une étude des Hospices Civils de Lyon dévoile des avancées significatives dans la lutte contre la maladie de Parkinson. Le Dr Teodor Danaila, neurologue et responsable du centre expert Parkinson des Hospices civils de Lyon (HCL), présente les résultats sur le plateau de Lyon Capitale, dans l'émission 6 minutes chrono.

La maladie de Parkinson est "une maladie neurodégénérative. Le handicap s'accumule de manière inexorable tous les jours. Les études actuelles montrent que la maladie toucherait environ de 1 à 2% de la population à partir de l'âge de 60 ans", explique le neurologue. "Les projections épidémiologiques montrent que la maladie progresse, on attend le double de personnes atteintes de la maladie de Parkinson d'ici 2040, certainement en lien avec l'environnement, les pesticides, l'exposition aux particules fines, c'est un véritable problème de santé publique", ajoute Teodor Danaila, neurologue et responsable du centre expert Parkinson des Hospices civils de Lyon (HCL).

"Aucun traitement ne permet aujourd'hui de freiner l'évolution de la maladie de Parkinson"

"Il faut qu'on trouve des leviers pour soulager les symptômes des patients. Aucun traitement ne permet aujourd'hui de freiner l'évolution de la maladie de Parkinson", ajoute le spécialiste.

Une étude des HCL montre l’efficacité d’un programme de rééducation intensive qui pourrait freiner la progression de la maladie de Parkinson. "C'est une rééducation intensive. Les résultats sont époustouflants au bout des 5 semaines du programme. Les bénéfices semblent persister au minimum 1 an", explique Teodor Danaila, neurologue et responsable du centre expert Parkinson des Hospices civils de Lyon (HCL), et coauteur de l'étude.

