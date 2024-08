Equita Lyon fête ses 30 ans

Chaque année, le plus grand rassemblement équestre d’Europe réunit les passionnés d'équitation à Lyon. Cet automne, Equita Lyon fêtera ses 30 ans.

Le plus grand salon en intérieur dédié au cheval et à l’équitation revient à Lyon pour la 30ème édition du 30 octobre au 3 novembre 2024. L'évènement a lieu tous les ans à Eurexpo et accueille de plus en plus les passionnés d'équestre. Ils étaient 60 000 au début des années 2000, ils seront près de 200 000 cette année à participer au plus grand événement indoor français consacré à l'équitation.

La région AURA, un terrain attractif pour l'équitation

Troisième fédération française de sport, après le foot et le tennis, avec près de 700 000 pratiquants licenciés, et 2 millions de pratiquants, l'équitation est une filière particulièrement dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon le Conseil de la filière cheval Auvergne-Rhône-Alpes, la filière équine régionale dégage un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard d'euros (470 millions d'euros issus des 6 400 entreprises de la région et 732 millions d'euros de paris PMU).

La filière auralpine représente 14 000 personnes employées et près de 5 000 bénévoles, soit environ 19 000 personnes impliquées dans le secteur du cheval. 76 000 équidés recensés dans les entreprises valorisent 150 000 ha. Il faut ajouter environ 100 000 équidés chez les particuliers (estimation). Au global, "près de 140 000 personnes gravitent autour du cheval en Auvergne-Rhône-Alpes", avait précisé à Lyon Capitale Sylvie Robert, directrice de GL Events Equestrian Sports et du salon Equita Lyon.