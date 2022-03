La course à pied les Foulées de Villeurbanne, c'est dimanche. Il reste encore quelques dossards de disponibles.

Ce dimanche 20 mars, la course à pied les Foulées de Villeurbanne se parera de jaune et de bleu en soutien à la cause ukrainienne. Un élan de solidarité qui trouvera aussi un écho financier, la Ville de Villeurbanne s’étant engagée à reverser 5 euros, pour chaque inscription, à une association intervenant pour la cause ukrainienne.

Les inscriptions Internet sont désormais closes. Il est toutefois encore possible de s’inscrire en téléchargeant/remplissant le bulletin papier puis en l'envoyant /ou en le déposant à la Maison des Sportifs (70 rue du docteur Rollet, 69 100 Villeurbanne).

Il reste encore quelques dossards pour le 21km, le 10km, le 5km chrono, le 4km marche et pour le 5km loisirs, où le nombre de dossards est illimité.