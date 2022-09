Après un dernier exercice décevant, une 8e place en Ligue 1, l’OL, qui ne jouera pas de coupe d’Europe cette saison, compte bien s’appuyer sur sa classe biberon, dont le jeune défenseur Castello Lukeba, pour retrouver le haut de l’affiche.

Les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont clairement redonné espoir aux supporteurs de l’Olympique lyonnais. L’attaquant (31 ans) et le milieu de terrain (27 ans) ont pour mission d’aider leur club formateur à retrouver, au plus vite, le chemin du succès. Les dirigeants lyonnais souhaitent voir les deux compères apporter leur vécu, après un séjour de cinq ans en Angleterre à Arsenal pour le premier et cinq ans au Bayern Munich pour le second, et épauler, comme deux grands frères, la relève lyonnaise. Les jeunes de l’équipe tels que Castello Lukeba (20 ans), Malo Gusto (19 ans), Rayan Cherki (19 ans), Bradley Barcola (20 ans) et Johann Lepenant (19 ans) vont donc bénéficier des précieux conseils de leurs aînés. À l’image du défenseur central, Castello Lukeba, qui devra confirmer les attentes placées en lui.

Lyon Capitale : Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont revenus à l’intersaison à l’OL. Quel est votre sentiment à ce sujet ?

Castello Lukeba : C’est plaisant, surtout que je leur tenais la main quand j’étais plus petit (lors des entrées en début de match). Je dois l’avouer, ça me fait bizarre. Maintenant, je me dois de les voir comme des coéquipiers. Mais c’est clair qu’ils vont vraiment nous apporter pour cette nouvelle saison.

Le retour à l’ADN OL, ça doit vous parler, non ?

Oui, depuis tout petit, on me parle de cet ADN. Il y a plusieurs principes, plusieurs valeurs. Historiquement, l’OL est une équipe composée de joueurs forts techniquement, et qui sont à certains postes au-dessus de la moyenne. En tant que Lyonnais, on a connu l’OL au sommet, qui disputait la Ligue des champions. Il faut tout faire pour renouer avec ça.

À titre personnel, cette saison sera primordiale car vous allez être attendu au tournant…

Effectivement. La saison dernière, j’étais un peu la surprise. Personne ne me connaissait, il n’y avait pas de grosses attentes autour de moi. Cette saison, j’en suis conscient, cela va être plus difficile. Je vais être attendu et observé. On va être plus exigeant avec moi, mais je suis impatient de débuter cette nouvelle saison.