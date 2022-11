"Finalement, l'économie, c'est d'abord faire société ensemble" (Pascal Le Merrer)

Pascal Le Merrer est professeur à l'Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon. Il est aussi le fondateur et directeur des Journées de l'économie (Jeco), dont Lyon Capitale et 6 minutes chrono sont les partenaires media.

Tout a commencé il y a quinze ans lorsque le ministère de l'économie a voulu créer un site pour former les Français à l'économie. "Je n'étais pas du tout confiant que le ministère allait réussir à parler à tout le monde en des termes simples et directs" explique Pascal Le Merrer, alors professeur à l'ENS de Lyon. Il fait une proposition : traiter l'économie de manière un peu différente, dans des lieux "festifs" en traitant de tous les sujets, aussi bien ceux de la vie quotidienne (conditions de vie animale, maladies mentales), bref, "les sujets qui touchent le grand public car ils sont très concrets", que les sujets plus macros (avenir de l'Europe, projections sur la France en 2030).

Les Journées de l'économie réunissent des économistes, des chefs d’entreprise, des experts de l’administration, des journalistes, des acteurs sociaux et des responsables politiques, et plusieurs milliers de participants. Dont de très nombreux lycéens.

Inscrites au plan national de formation de l'éducation nationale, les Journées de l’économie, uniques en leur genre, ont effectivement une vocation pédagogique : elles proposent de rapprocher le grand public de l’économie, en l’éclairant sur les enjeux économiques et les grandes mutations actuelles, avec une triple ambition :

- permettre aux citoyens de mieux comprendre les enjeux économiques de leur vie quotidienne,

- les aider à interpréter les grandes mutations économiques et sociales du monde,

- favoriser un dialogue entre les différents acteurs qui ont compétence à parler d’économie.

"Finalement, l'économie, c'est d'abord faire société ensemble" résume Pascal Le Merrer

> Les Jeco se tiennent à Lyon les 15, 16 et 17 novembre.

Sur la soixantaine de conférences et ateliers proposés, une partie aura lieu en présentiel dans plusieurs salles de Lyon et une autre partie sera exclusivement diffusée en visio. Consulter le programme.

L'ensemble des conférences des Jéco sera retransmis en direct sur notre site internet.

L'accès aux conférences est gratuit sur inscription. Inscriptions Jéco 2022

